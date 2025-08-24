Eyüpspor açıkladı: Maç biletleri ücretsiz!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, 25 Ağustos Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.



Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi alırken, ilk maçı ertelenen Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Eyüpspor Kulübü, müsabakanın biletlerinin Alanyaspor Passolig sahipleri hariç tüm futbolseverlere ücretsiz olacağını açıkladı."Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz.Tüm biletler Kulübümüz tarafından ücreti ödenerek satın alınmıştır ve taraftarlarımız Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ÜCRETSİZ olarak temin edebilmektedir. Ev sahibine ayrılan biletleri, Corendon Alanyaspor Pasolig kartına sahip taraftarlar hariç tüm futbol severler ücretsiz olarak alabilirler.İkas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, yarın stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz!Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!"