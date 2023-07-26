Arda Turan yönetiminde ligde şampiyonluk hedefleyen Eyüpspor'un transfer gündemi oldukça yoğun.
İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray'dan Hamza Akman ile anlaşma sağladı.
18 yaşındaki genç oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Eyüpspor forması giyecek.
HAMZA AKMAN KİMDİR?
Galatasaray'ın yakın dönem efsanelerinden Ayhan Akman'ın büyük oğlu olan Hamza Yiğit Akman, 27 Eylül 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, futbola 2014 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2021-2022 sezonunda Galatasaray U19 Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Okan Buruk teknik direktörlüğünde A takımda şans buldu.
İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray'dan Hamza Akman ile anlaşma sağladı.
18 yaşındaki genç oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Eyüpspor forması giyecek.
HAMZA AKMAN KİMDİR?
Galatasaray'ın yakın dönem efsanelerinden Ayhan Akman'ın büyük oğlu olan Hamza Yiğit Akman, 27 Eylül 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, futbola 2014 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2021-2022 sezonunda Galatasaray U19 Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Okan Buruk teknik direktörlüğünde A takımda şans buldu.