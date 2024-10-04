İspanya La Liga son maçında Osasuna'ya 4-2 yenilen Barcelona, lige harika bir giriş yapmıştı.
8 maçta 21 puan toplayan Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, performansıyla etkilemeye devam ediyor. Bu performansının ardından Yamal, La Liga'da Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.
SEZON PERFORMANSI
Lamine Yamal, bu sezon çıktığı 8 La Liga maçında 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
8 maçta 21 puan toplayan Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, performansıyla etkilemeye devam ediyor. Bu performansının ardından Yamal, La Liga'da Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.
SEZON PERFORMANSI
Lamine Yamal, bu sezon çıktığı 8 La Liga maçında 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.