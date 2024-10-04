Eylül ayının en iyisi: Lamine Yamal!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 4 gol 5 asistlik performansıyla Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Eylül ayının en iyisi: Lamine Yamal!
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04 Ekim 2024 20:27
İspanya La Liga son maçında Osasuna'ya 4-2 yenilen Barcelona, lige harika bir giriş yapmıştı. 

8 maçta 21 puan toplayan Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, performansıyla etkilemeye devam ediyor. Bu performansının ardından Yamal, La Liga'da Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

SEZON PERFORMANSI

Lamine Yamal, bu sezon çıktığı 8 La Liga maçında 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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