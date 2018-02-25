  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Everton'da Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, milli futbolcumuz Cenk Tosun'la ilgili açıklama yaptı. İşte Allardyce'ın Cenk Tosun sözleri...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'da Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2018 13:28
Everton, İngiltere Premier Lig'de Everton'a deplasmanda 1-0'lık skorla yenilirken, milli futbolcumuz Cenk Tosun karşılaşmaya yedek başladı ve 53. dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu.

ALLARDYCE'IN CENK TOSUN SÖZLERİ

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, karşılaşmanın ardından Theo Walcott ile birlikte en pahalı transferlerinden olan Cenk Tosun'un performansıyla ilgili sorulan soruya "Umarım kısa sürede performansını geliştirir ve ihtiyacımız olan golleri atmaya başlar. Özellikle deplasmanda atacağı gollere ihtiyacımız var." dedi.

Öte yandan Sam Allardyce, "Sonuçlara bakarsanız son sekiz iç sahada maçında 17 puan almış takımız. Ancak deplasmanda beraberlik bile alamıyoruz. tabloya bakınca 'Vay be, bu fark ne?' diye düşünüyorsunuz. Eğer yakaladığınız fırsatları kaçırırsanız, Premier Lig'de bedelini ödersiniz. Watford kadar iyi oynadık ama gol atmakta başarısız olduk." açıklamasını yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için