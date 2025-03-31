EuroLeague, Kızılyıldız ve Partizan ile çok yıllık lisans için görüşüyor

Sırbistan'dan gelen haberlere göre, EuroLeague'in Kızılyıldız ve Partizan Belgrad'a çok yıllık bir katılım sözleşmesi teklif ettiği bildiriliyor.



Sırbistan basınında, Kızılyıldız ve Partizan Belgrad'ın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yer alıyor.



Meridian Sport'a göre, EuroLeague'in yönetim organı olan ECA, iki Sırp kulübüne EuroLeague'de çok yıllık bir katılım sözleşmesi önerdi. Ancak bu sözleşmelerin özel bir niteliği bulunuyor; EuroLeague, iki kulüpten her sezon için belirli bir katılım ücreti ödemelerini ve televizyon yayın haklarından elde edilen gelirden feragat etmelerini talep ediyor.



Bu anlaşma, Kızılyıldız ve Partizan'a EuroLeague'de uzun vadeli bir yer edinme fırsatı sunarken, aynı zamanda bu kulüplerin EuroLeague'e doğrudan bağlı kulüpler haline gelmelerine engel olacak bir yapı oluşturuyor.



