ESPN'in "Summer Forecast" paneli, NBA'de takas talep etmesi en olası yıldız oyuncuları belirledi ve Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo ve LeBron James ilk sıralarda yer aldı.New Orleans Pelicans yıldızı Williamson, ESPN yazarlarından 10 oy alarak listenin başına oturdu. 25 yaşındaki forvet, 197 milyon dolarlık üç yıllık kontratının üçüncü sezonuna girmeye hazırlanıyor. Sakatlık geçmişi ve Pelicans'taki yönetim değişimi (David Griffin yerine Joe Dumars) nedeniyle yeni bir başlangıç arayabileceği konuşuluyor.İki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo ise 7 oy aldı. 30 yaşındaki yıldız, Milwaukee Bucks ile üç yıllık 175 milyon dolarlık yeni sözleşmesinin ilk sezonunda olmasına rağmen, yıllardır takımdan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar devam ediyor.40 yaşındaki LeBron James ise altı oy aldı. No-trade (takas veto) hakkı bulunmasına rağmen Lakers kampının geçmişte takas ihtimallerini araştırdığı biliniyor. James, Lakers ile iki yıllık 101 milyon dolarlık kontratının son yılına girdi.Ja Morant ve Trae Young gibi genç yıldızlar da az sayıda oy aldı ancak panelin odak noktası, olası hamleleri lig dinamiklerini değiştirebilecek veteran ve süper yıldızlar üzerinde yoğunlaştı.