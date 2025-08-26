26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

ESPN: "Zion, Giannis ve LeBron, takas talep etmeye en yakın isimler"

ESPN'in "Summer Forecast" paneli, NBA'de takas talep etmesi en olası yıldız oyuncuları belirledi ve Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo ve LeBron James ilk sıralarda yer aldı.

calendar 26 Ağustos 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
ESPN: 'Zion, Giannis ve LeBron, takas talep etmeye en yakın isimler'
New Orleans Pelicans yıldızı Williamson, ESPN yazarlarından 10 oy alarak listenin başına oturdu. 25 yaşındaki forvet, 197 milyon dolarlık üç yıllık kontratının üçüncü sezonuna girmeye hazırlanıyor. Sakatlık geçmişi ve Pelicans'taki yönetim değişimi (David Griffin yerine Joe Dumars) nedeniyle yeni bir başlangıç arayabileceği konuşuluyor.

İki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo ise 7 oy aldı. 30 yaşındaki yıldız, Milwaukee Bucks ile üç yıllık 175 milyon dolarlık yeni sözleşmesinin ilk sezonunda olmasına rağmen, yıllardır takımdan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar devam ediyor.


40 yaşındaki LeBron James ise altı oy aldı. No-trade (takas veto) hakkı bulunmasına rağmen Lakers kampının geçmişte takas ihtimallerini araştırdığı biliniyor. James, Lakers ile iki yıllık 101 milyon dolarlık kontratının son yılına girdi.

Ja Morant ve Trae Young gibi genç yıldızlar da az sayıda oy aldı ancak panelin odak noktası, olası hamleleri lig dinamiklerini değiştirebilecek veteran ve süper yıldızlar üzerinde yoğunlaştı.

