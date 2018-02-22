Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in oyuncuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.Basketbolcular Caner Erdeniz, Berkay Candan ve Sean Marshall ile kulüp idarecilerinden Tolga Köklen, takım menajeri Özgün Önver ve kondisyoner Eren Hangün, ESOGÜ Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları, moral vermek amacıyla ziyaret etti.Eskişehir Basket oyuncuları, tüm çocuklara odalarında tek tek ziyarette bulundu, onlarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler hazırlayan sporcular, küçük yürekleri sevindirdi.Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Bör, hastane öğretmeni Çetin Yıldız ve bölüm görevlileri, Eskişehir Basket yönetici ve sporcularına teşekkür etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.