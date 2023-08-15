Eski NFL oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti

2023'te NFL'in alt ligi USFL'de mücadele eden Memphis Showboats ile imzalayan Alex Collins trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Eski NFL oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
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15 Ağustos 2023 14:51
ABD'li korumalı futbol oyuncusu Alex Collins, geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.

Florida eyaletinin Lauderdale Lakes kentinde motosikletiyle seyreden Collins, bir cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın arka kapısının camından içeri giren Collins, olay yerinde yaşamını yitirdi.

2016'dan 2021'e kadar oynadığı Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Seattle Seahawks ve Baltimore Ravens takımlarının formasını giyen Collins, 2023'te NFL'in alt ligi USFL'de mücadele eden Memphis Showboats ile sözleşme imzalamıştı.

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