Eski bir GM: "Lillard eğer Warriors'a giderse, durdurulamaz olurlar"

NBA'den eski bir yöneticinin, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın Golden State Warriors'a katılması durumunda, takımın "durdurulamaz" olacağını söylediği bildirildi.



Warriors'ın çekirdeğine bir yıldız daha eklemek istediği iddialarının ortaya çıkmasıyla, Lillard, bir anda bazı söylentilerde ismi geçen bir oyuncu haline gelmişti.



Bu iddialara rağmen bir NBA menajeri, Warriors'ın bir anlaşma yapmak için yeterli varlığa sahip olmasına rağmen, Dame'in Bay Area ekibi için en uyumlu kişi olmayacağına inandığını belirtti.



İsmi açıklanmayan menajer, Essentially Sports'un aktardığına göre, "Warriors, aralarındaki uyum tartışmalı olsa da şu anda kendisini takaslayabilecek ve şampyionluk için rekabet edebilecek tek takım." şeklinde konuştu.



Ancak ismi açıklanmayan eski bir yönetici ise, Lillard gibi bir skorer eklemenin kendilerini durdurulamaz kılacağından ötürü, Warriors'ın fırsatı varsa tetiği çekmesi gerektiğine inandığını açıkladı:



"Warriors'ın bunu yapması gerekir. Durdurulamaz olurlar."



Lillard'ın, şu anda Portland ile halihazırda dört senelik daha kontratı bulunuyor.



