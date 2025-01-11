Esenler Erokspor, Sakaryaspor ile yenişemedi

Trendyol 1. Ligin 19. hafta maçında Esenler Erokspor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Esenler Erokspor, Sakaryaspor ile yenişemedi
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11 Ocak 2025 17:57
Trendyol 1. Ligin 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u konuk etti. 

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Erokspor'un tek golünü 16. dakikada Ryan Jack kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Saint Louis attı.

Esenler Erokspor, bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Sakaryaspor'da puanını 23 yaptı.

Trendyol 1. Ligin bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Adanaspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
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