Erzurumspor, üç golle üç puanı aldı

Trendyol 1.Lig'in 29.hafta maçında Erzurumspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, üç golle üç puanı aldı
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10 Mart 2025 16:31
Son güncelleme 10 Mart 2025 16:39

Trendyol 1.Lig'in 29.hafta maçında Erzurumspor, Keçiörengücü'ne konuk oldu.

Aktepe Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 87'de Cheikne Sylla ile 40. dakikada penaltıdan Tonio Teklic attı. Keçiörengücü'nün tek golünü ise 65. dakikada Malaly Dembele attı.

Bu galibiyetin ardından Erzurumspor, 48 puana yükseldi. Keçiörengücü, 42 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Amed SK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Çorum FK'ya konuk olacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Emre Doğu, Sabri Öğe 

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 46 Dembele), Traore, Erkam Develi (Dk. 90+2 Mert Kula), Camara, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Silva), Ezeh, Diouf

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Yakup Kırtay), Celal Hanalp (Dk. 68 Muhammed Furkan Özhan), Azubuike, Crociata, Giorbelidze, Roshi (Dk. 77 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk. 77 Mamba), Sylla

Goller: Dk. 16 ve 87 Sylla, Dk. 40 Teklic (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 65 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Arda Hilmi Şengül, Dk. 61 Orhan Nahırcı (Yedek kulübesi), Dk. 69 Silva, Dk. 75 Diouf, Dk. 81 Erkam Develi, Dk. 88 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 75 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 81 Sylla (Erzurumspor FK)


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