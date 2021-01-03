Erzurumspor İbrahim Akdağ ile yolları ayırdı

Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor İbrahim Akdağ ile yolları ayırdı
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03 Ocak 2021 01:08
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. 



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