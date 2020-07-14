Ertuğrul Erdoğan olmadı, Martin Schiller imza attı

Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından yeni başantrenörünü buldu.

Haber; AA
Ertuğrul Erdoğan olmadı, Martin Schiller imza attı
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14 Temmuz 2020 13:57
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getirdi.

Zalgiris Kulübü, 38 yaşındaki Schiller ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Schiller, Almanya'nın Artland Dragons ve Riesen Ludwigsburg ekipleri ile Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç çalıştırıcı, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Utah Jazz'ın Gelişim Ligi (G League) takımı Salt Lake City Stars'ta başantrenörlük görevine başlamıştı. Schiller, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde yılın antrenörü ödülünü kazanmıştı.

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