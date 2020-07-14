Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris'i reddetti! Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı."Geride kalan birkaç günde, Avrupa'nın en önemli basketbol ülkelerinden Litvanya'nın köklü kulübü Zalgiris Kaunas'la görüşme hâlindeydim.Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu çapta bir organizasyon tarafından istenmek, Sarunas Jasikevicius gibi bir figürden sonra Zalgiris'te başantrenörlük pozisyonu için düşünülmek benim adıma büyük gurur kaynağıydı.Avrupa'daki her antrenörün hâyâli bir gün Euroleague'de çalışmaktır. Ben de aynı kanaatteyim. Zalgiris'in ilgisi; gerek Euroleague'de başantrenörlük yapabilmek için, gerek de ülkemi yurt dışında bir takımda temsil edebilmek açısından beni çok heyecanlandırmıştı.Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen ve her konuda yardımcı olmaya çalışan başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e de teşekkürü borç bilirim.Zalgiris yönetimiyle yaptığımız görüşmelerin ardından sürecin git gide uzamasıyla; iki yıldır büyük emek verdiğim ve halihazırda kontratli başantrenörü olduğum Galatasaray'ın yaklaşan sezon içi kadro yapılanmasının zarar görme ihtimali belirdi. Bu sebeple, kulübümün de menfaatlerini düşünerek, bir karar vermeliydim.Başkan Sayın Paulius Motiejunas'a göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür etmekle birlikte, gelecek sezon Galatasaray'daki görevime devam edeceğimi kamuoyuna duyurmak isterim.Bu süreçte; başta büyük Galatasaray taraftarı olmak üzere, Türk basketbol kamuoyu ve tüm basketbolseverlerden aldığım destek mesajlarından ötürü de çok mutluyum. Eksik olmayın.Gelecek sezon, kaldığımız yerden devam!Saygılarımla,Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan"