Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi.





Doğan, resmi açıklamasında Koç'un sözlerini "seviyesiz" ve "gerçekleri çarpıtan" şeklinde nitelendirirken, Trabzonspor camiasına yönelik haddini aşan ifadeler kullanıldığını belirtti.





"KUMPAS SÖYLEMİ TRAJİKOMİK BİR İFADEDİR"

Ali Koç'un sık sık dile getirdiği "kumpas" ifadesine de sert çıkan Doğan, "Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" dedi.





"HAKEM AÇIKLAMASI AKIL SEVİYESİYLE İLGİLİDİR"





Doğan, son oynanan maç sonrası bir Fenerbahçeli yöneticinin canlı yayında sarf ettiği "İkinci yarıda hakem taraf değiştirdi" sözlerini de eleştirerek, bu ifadelerin "muhatap oldukları zekanın derecesini" gösterdiğini savundu.





"5 YILDIZDAN ZİHNİYET BELLİ"





Açıklamasının devamında Fenerbahçe'nin logosunda kullandığı 5 yıldızla da göndermede bulunan Doğan, "Fenerbahçe Kulübü'nü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir" ifadelerini kullandı.





"2010-2011'İN ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"





Son olarak 2010-2011 sezonuna da değinen Ertuğrul Doğan, şampiyonluğun sahibi olduklarını belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:





"2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."



NE OLMUŞTU?



Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına yanıt verdi.



Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.





Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.



Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.



3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.



Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."





ERTUĞRUL DOĞAN'DAN YANIT GELDİ



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaptı.



"GENÇ'İN SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"



Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz."



"TRABZONSPOR CAMİASI BU KONUDA HER ZAMAN TEMİZ"



Ali Koç'un sık sık 3 Temmuz üzerinden açıklamalar yaptığını belirten Doğan, sert bir dille yüklendi:



"'Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu."



"TRABZONSPOR FETÖ İLE YAN YANA GELMEDİ"



Doğan, kulübün duruşuna vurgu yaparak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." sözlerini kullandı.



