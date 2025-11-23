23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
13:30
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
13:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Ertan Torunoğulları'ndan Sörloth yanıtı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer için açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, transferde adı geçen Alexander Sörloth için konuştu.

calendar 23 Kasım 2025 10:35
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Ertan Torunoğulları'ndan Sörloth yanıtı!
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, transfer için önemli mesaj verdi.

Ertan Torunoğulları, Atletico Madrid forması giyen ve transferde adı geçen Alexander Sörloth için, "Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz." dedi.

Torunoğulları, "Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz.." diye konuştu.

Ertan Torunoğulları'nın röportajının tamamına bugünkü Fanatik gazetesinden ulaşabilirsiniz.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
