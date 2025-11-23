Ertan Torunoğulları'ndan Sörloth yanıtı!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, transfer için önemli mesaj verdi.
Ertan Torunoğulları, Atletico Madrid forması giyen ve transferde adı geçen Alexander Sörloth için, "Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz." dedi.
Torunoğulları, "Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz.." diye konuştu.
Ertan Torunoğulları'nın röportajının tamamına bugünkü Fanatik gazetesinden ulaşabilirsiniz.
Ertan Torunoğulları, Atletico Madrid forması giyen ve transferde adı geçen Alexander Sörloth için, "Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz." dedi.
Torunoğulları, "Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz.." diye konuştu.
Ertan Torunoğulları'nın röportajının tamamına bugünkü Fanatik gazetesinden ulaşabilirsiniz.