Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.



İyi yolda olduklarını kaydeden Bulut, "Son 3 maçta maksimum puanı aldığımız için mutluyuz. Antep maçının 2. yarısında iyiye gidişatı işaret etmişti, devamı geldi, mutluyuz. Eski takımıma karşı galip gelmek sevindirici, o takım Avrupa Ligi elemesi oynadı, bu sene üzerine koyarak gidiyorlar, tebrik ediyorum. 3 puan almak bizim için önemliydi, doğru yolda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"POZİSYONLARI DAHA İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"



Topu Alanyaspor'a verdiklerini kaydeden genç hoca, "Oyunu seyredenler diyecek ki rakibe %70 topu verdiler. Bizim düşüncemiz topu rakibe vermekti, rakibimiz 2 gün fazla dinlenerek maça çıktı, unutmayalım. İlk yarıda rakibe topu verdik, biraz daha önde basabilirdik ama futbolcu psikolojisi ile devreye 1-0 girdik. 2. yarıda daha çok istediğimiz oyun çıktı. Üzüntülü olduğum taraf, yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz, çok pozisyon kaçırıyoruz." dedi.



"BİZİM ÇALIŞTIRDIKLARIMIZ DA VAR"



Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Bulut, "Alanyaspor geçen sene çalıştırdığım takım. Bu sene yeni hocaları olsa da geçen seneden oynadıkları sistem içinde bizim çalıştırdıklarımız da var. Bu sene onu bayağı geliştirdiler, topa daha fazla sahip oluyorlar. Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz, biz bunu çok yaşadık. İyi pas yapan bir takım vardı ve bunu kapatmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.



"ÇAĞDAŞ ATAN SKORA BAKSIN"



Bulut, bir gazetecinin "Çağdaş Atan, 5 büyük ligde Fenerbahçe gibi futbol oynayıp şampiyon olan yok. Bu konuda bir cevap vermek ister misiniz ?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemiyorum, sadece skora baksın." şeklinde cevap verdi.



"MESUT ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR"



Mesut Özil ile ilgili transfer sorusunu da yanıtlayan Erol Bulut, "Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem." diye konuştu.



