Erol Bulut: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Hak ettiğimiz 3 puanı aldık'
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05 Şubat 2022 18:40
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade etti.

İlk yarı gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Bulut, "Nitekim birinci saniyeden 95'inci dakikaya kadar takımın iyi konsantre oldu. Çalıştıklarımızı sahada iyi sergilediler. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık." diye konuştu.

Bulut, transferle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"İşleyen bir takımın içine gereksiz bir transfer alıp takımın gidişatını bozmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynayan futbolcuyu almak istiyorsanız yüksek rakamlar ödeneniz gerekiyor. Zaten ülkemizde, Türk futbolunda ekonomi olarak takımların nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Gereksiz yere para harcamanın gerek olmadığını düşünüyorum. Bunları hep hesaplayarak belki bir transfer olabilir ama şu anki duruma baktığımızda büyük ihtimal olmaya da bilir."



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