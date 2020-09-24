Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. İlk derbisini kazanmak isteyen teknik direktör Erol Bulut, yardımcılarıyla birlikte taktik planı hazırlarken antrenmanlarda uygulamalara başlandı.



Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacakları karşılaşmada orta sahayı kalabalık tutarak üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor. Rakibin hücuma hızlı geçişleri de böylelikle engellenecek. Luyindama ve Marcao'ya ise pres uygulanarak defanstan oyun kurmalarına fırsat verilmeyecek.



EKSİK YÖNLERİNİ BELİRLİYOR



Hücum planları ise hızlı ataklar üzerine kurulacak. Orta sahada kapılacak toplar bekletmeden kanatlara ve ileri uçtaki Enner Valencia, Thiam ya da Michael Frey'e aktarılarak gol aranacak.



Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray'ın ligde oynadığı iki maçın görüntülerini de izleyerek, ezeli rakiplerinin eksiklerini belirliyor. Hedef, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek hem Hatayspor karşısında kaybedilen puanları telafi etmek hem de şampiyonluk yolunda şimdiden havaya girmek.



TERİM'E TERS GELİYOR



Erol Bulut, geçen sezon Alanyaspor'un başında Galatasaray'ı 2-0 ve 1-3'lük skorlarla kupadan elerken, ligde de sahasında 4-1 mağlup etmişti.



FREY'LE BAŞLAYABİLİR



Kanarya'nın kadrosunda da değişiklik bekleniyor. Hatayspor maçında sahaya sürülen ilk 11 organize olmakta zorlanmıştı. Erol Bulut'un Galatasaray karşısında bazı mevkilerde rotasyona gidebileceği belirtildi. Özellikle Valencia ve Thiam'ın etkisiz kaldığı forvette Michael Frey'le başlanması kuvvetli olasılık. Yeni transferlerden Tisserand, Sosa, Mert Hakan ve Filip Novak'ın da antrenmanlardaki form durumlarına göre onbire monte edilmeleri bekleniyor.



TAKTİK ÇALIŞTILAR



Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanda dinlenmeye yönelik aktif hareketlerin ardından pas+pres çalışmaları gerçekleştirdi. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Oyuncuların neşesi dikkat çekti.



