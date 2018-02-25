Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kardemir Karabükspor maçını 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı gollü kazanmalarına rağmen zor bir oyundan çıktıklarını belirtti.Kardemir Karabükspor'un da iyi pozisyonlara girdiğini ancak kendileri için önemli olanın kazanmak olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:"3 puan aldığımız için mutluyuz. Kaçırdığımız çok pozisyon var. Sinirli olmamın nedeni takımın son dakikalarda disiplinden uzaklaşması. Ben buna hiç tahammül eden bir teknik direktör değilim. Geriye de düşsek galip durumda da olsak disiplini bırakmamak gerekiyor. Alt sıralardan biraz daha uzaklaşmış, yukarı sıralara biraz daha yaklaşmış olduk. Bundan sonra oynayacağımız maçlar, zor maçlar. Bunlardan da alabildiğimiz kadar puanları alacağız.": "Maalesef bu maçta da yan toptan gol yedik"Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise rakiplerinin kendi saha ve seyircisi önünde istekli ve baskılı oynayacağını bildiklerini aktardı.Maçın başında oyuncusunun sakatlandığını ve buna rağmen kontrol sağlamaya çalıştıklarını anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:"Gole kadar maç ortada gitti. Maalesef bu maçta da yan toptan gol yedik. Ondan sonraki süreçte oyunda denge sağlamaya çalışırken 2. golü yedikten sonra yapacak bir şey yoktu. Maçı bu şekilde kaybettik."