Tuna: "Takımımı büyük keyifle izledim"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 4-4 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, öne geçtiği maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdüklerini söyledi.Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da güzel bir mücadele ve oyun sergilediğini kaydetti.Maça iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini anımsatan Bulut, golden sonra takımın ileriye dönük oynamasını istediğini ancak oyuncuların skoru koruma amaçlı geri çekildiğini dile getirdi.Bulut, geri çekildikten sonra çok kısa sürede 3 gol yediklerini belirterek, şöyle devam etti:Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın skoruna atıfta bulunarak, dört dörtlük bir müsabaka geçtiğini kaydetti.Alınan beraberliğin moralini bozduğunu dile getiren Tuna, maçtaki mücadele ve heyecanın ise kendisini mutlu ettiğini vurguladı.Tuna, karşılaşmanın, kırmızı kart görmeden önce ve sonra olarak ikiye ayrıldığını anlatarak, şöyle konuştu: