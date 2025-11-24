24 Kasım
Ernest Muçi: "Golü takım olarak attık"

Trabzonspor'da 90+11. dakikada galibiyet golünü atan Ernest Muçi, zafer sonrası konuştu.

calendar 24 Kasım 2025 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Ernest Muçi: 'Golü takım olarak attık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Mücadelede 90+11. dakikada Trabzonspor adına galibiyet golünü kaydeden Ernest Muçi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Devam etmeleri gerektiğini belirten Muçi, "Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

"GOLÜ TAKIM OLARAK ATTIK"

Takım oyununa vurgu yapan Arnavut oyuncu, "Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı." dedi.

BATAGOV'A ÖVGÜ

Batagov'dan övgüyle bahseden Muçi, "Arsenii Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
