Ernest Muçi galibiyete yetmedi

Beşiktaş'ın evinde Antalyaspor'a mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Ernest Muçi galibiyete yetmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ernest Muçi galibiyete yetmedi
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17 Mart 2024 10:51
Son güncelleme 17 Mart 2024 10:54
Siyah-Beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında elinden geleni yaptı.

22 yaşındaki on numara, takımının geriye düştüğü anlarda dahi reaksiyon vermeye çalıştı ve arkadaşlarının ayakta kalması için büyük bir çaba gösterdi. İkinci yarının başında rakip fileleri havalandıran Arnavut oyuncu, geri dönüş için takımını ateşledi.

Ancak her şeye rağmen genç futbolcunun göstermiş olduğu performans, takımının maçı çevirmesi için yeterli olmadı.

Kazandığı ikili mücadeleler ile ön plana çıkan Muçi, zaman zaman da takım arkadaşları için gol fırsatları yaratmaya çalıştı. Ancak Siyah-Beyazlı futbolcular, üçüncü bölgede fırsatları değerlendiremeyince Kara Kartal, mücadeleden yenik ayrıldı.

 
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