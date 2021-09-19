Erling Haaland'ı durduramıyorlar!

Dortmund, Erling Haaland'ın 2 gol attığı maçta Union Berlin'i 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Erling Haaland'ı durduramıyorlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2021 20:22
Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.

Dortmund, 10. dakikada Raphael Guerreiro ve 24. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

52. dakikada Marvin Friedrich'in kendi kalesine attığı golle fark 3'e çıktı. Union Berlin, 57. dakikada Max Kruse'nin penaltısı ve 81. dakikada
Andreas Voglsammer ile farkı 1'e indirdi.

Erling Haaland, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti.

Dortmund'daki 67. resmi maçında 68. golünü atan Erling Haaland, son 7 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.

Dortmund, bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselterek lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Union Berlin ise bu sezon ilk kez yenilerek 6 puanda kaldı.

Dortmund bir sonraki lig maçında Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Union Berlin ise Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.