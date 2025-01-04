Erkan Sözeri: 'Oyuncular kazanınca da kaybedince de bizim'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, anlık hatadan yedikleri golün başlarına iş açtığını söyledi.



MKE Ankaragücü'nün karşılaşmada yeni teknik direktörüyle "iştahlı" olduğunu aktaran Sözeri, "Anlık hatamızdan yediğimiz gol başımıza iş açtı. Özellikle taç atışından olması... Bu detaylara kadar çalışıyoruz aslında. Aslında oyun ortadaydı hatta biz daha öndeydik. İptal edilen goller var. Biraz daha şanslı olsak kazanabilirdik. İlk yarı, iyi, disiplinli oynadık, çok pozisyon vermedik. İkinci yarı üçlü savunmaya döndük ama sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Nasıl 4 maç üst üste kazandığımızda bu oyuncular bizimse 2 maç kaybedince de bizim oyuncularımız. Çok önemli bir Kocaelispor maçı oynayacağız. Biz bugün kötü oynamadık ama sonuçta mağlup olduk. Kırılma anlarında iyi değildik. Ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu aktaran Erkan Sözeri, "İlk 2'yi kovalarız, play-off oynarız, dersek oyuncularımızı baskıya alırız. Onları çok baskı altına almadan hayallerimiz için mücadele edeceğiz. Keçiörengücü Süper Lig'e çıksa orada hiç sırıtmayacak bir kulüp, takım. Burada olmaktan mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.



