Erkan Sözeri: ''Fena işler yapmadık''

Şanlıurfaspor teknik direktörü Erkan Sözeri, yeni sezon çalışmaları kapsamında açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: ''Fena işler yapmadık''
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19 Temmuz 2024 15:27
Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Şanlıurfa ekibi, dün Gaziantep FK ile oynadıkları hazırlık maçının ardından çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Erkan Sözeri idaresinde gerçekleşen sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra istasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında topla çalışan takım, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erkan Sözeri, antrenman sonrasında gazetecilere, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Gaziantep FK ile yaptıklarını hatırlatan Sözeri, "Güzel bir hazırlık maçı oldu. Eksiklerimizi gördük. Yaptığımız iyi işleri gördük. Onun da analizini yapacağız zaten. Biraz geç açtık sezonu. Buna rağmen özellikle kompakt oyun, beraber baskı, beraber hücuma çıkma gibi opsiyonlara baktığımız zaman fena işler yapmadık." şekline konuştu.

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