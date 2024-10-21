Erik ten Hag'tan Mourinho açıklaması

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik ten Hag'tan Mourinho açıklaması
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21 Ekim 2024 11:44
Son güncelleme 21 Ekim 2024 11:46
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam, Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve, "İkimiz için de büyük bir maç olacak. Mourinho, bir kazanan, pek çok kupa kazandı ve bence birçok teknik direktör için de bir örnek. Bu yüzden ona karşı oynamaktan keyif alacağım" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIMIN PUANLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Union Saint-Gilloise'yi mağlup etti ve Twente ile berabere kalarak 4 puan topladı.

Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta Twente ve Porto ile berabere kalarak 2 puan topladı.

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