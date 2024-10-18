Erik ten Hag'tan istifa cevabı!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, istifa söylentilerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik ten Hag'tan istifa cevabı!
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18 Ekim 2024 18:38
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ligde Brentford ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, hakkındaki istifa söylentilerinin sorulmasının ardından, "Gürültü sadece basındaki bazı gazetecilerden geliyor, hikaye, peri masalı yazıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Elbette içinde bulunduğumuz durumdan memnun değiliz ancak yine de kulüp içinde her şey sessiz ve sakin. Plana sadık kalıyoruz ve başarılı olacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını daha önce, Erik ten Hag'ın kaderinin ligdeki Brentford ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına bağlı olduğunu duyurmuştu.

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