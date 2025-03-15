Ergin Ataman: 'Kimin şampiyon olacağını ikimiz de biliyoruz'

EuroLeague TV'deki yorumcular bile topun McKissic'den çıktığını söyledi. Sonrasında Moustapha Fall, 4-5 adım ile steps yaptı. Maçı tek top ile kaybettik ve benim için bu 2 kararı anlamak çok zor çünkü 3 tane tecrübeli hakem vardı." dedi.







"ATAMAN'IN HAKEM KONUŞMADIĞINI HATIRLAMIYORUM"



dedi.

Giorgos Bartzokas ise, " Ataman kaybettiği her maçtan sonra bunu yapıyor. Ona göre biz hep hakemle kazanıyoruz. Kazandığımız maçların ardından hakem konuşmadığını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



"KİMİN ŞAMPİYON OALCAĞINI İKİMİZ DE BİLİYORUZ"





Yunanistan derbisinde Olympiakos, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u 76-74 mağlup ederek 6'sı üst üste olmak üzere 22. galibiyetini aldı.Kırmızı-beyazlılar, normal sezonun bitimine 5 hafta kala ilk 6'da yer alacak takımların doğrudan yükseleceği play-off'a adını yazdırmayı başardı.Sezon başında Sasha Vezenkov ile Evan Fournier'yi kadrosunda katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 2004-05 sezonundan bu yana uygulanan play-off'ta üst üste 4, toplamda ise 16. kez mücadele edecek.Maçın sonunda hakem kararlarını eleştiren Panathinaikos koçu Ergin Ataman,Bu açıklamaların üzerine konuşan Olympiakos koçuErgin Ataman ise Bartzokas'ın bu sözleri üzerine kendi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Sadece bir ay önce, Kupa finalinden sonra, kimse elimi sıkmak yerine hakemlere öfkeyle yöneldiğinizi unutmadı.





Şimdi gerçek şeylerden konuşalım. Maçın sonunda Fall'un attığı basket yürümeydi ya da değil miydi? Dürüst olun. EuroLeague'in bana ceza verme ihtimali konusunda endişelenmeyin. Buna alışığım. Bu sefer, bırakın fatura bana çıksın.



Biliyorum gerginsin. Fakat bu sana yardımcı olmayacak. Sezonun nasıl biteceğini ve kimin şampiyon olacağını hepimiz biliyoruz. Ve sen de bunu biliyorsun."



