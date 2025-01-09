Eren Elmalı'nın yeri yabancıyla doluyor!

Eren Elmalı'yı G.Saray'a satmak üzere olan Trabzonspor'da sol bek için girişimlere başlandı. Fildişili sol bek Ghislain Konan, Trabzonspor'un gündemine geldi.

Haber; Sabah
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Eren Elmalı'nın yeri yabancıyla doluyor!
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09 Ocak 2025 09:40
Trabzonspor, Eren Elmalı'yı Galatasaray'a satmaya hazırlanırken, sol bek pozisyonu için arayışlara başladı. 

Bordo-mavili ekip, bu kapsamda Fildişili sol bek Ghislain Konan'ı transfer gündemine aldı.

Afrika sitesi africafootunited'ın haberine göre, şu an bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Trabzonspor ile görüşmelere başladı

NWAKAEME İLE BİRLİKTE OYNAMIŞTI 

2022'de ise Al Nassr'a imza atan Konan, bir sezon Al Fayha'da Nwakaeme ile birlikte forma giydi.

2024 yazında döndüğü Al Nassr'dan eylülde ayrılan 1.76 boyundaki sol bek anlık olarak herhangi bir kulüpte forma giymiyor.

Fildişili oyuncu, milli takımda da 42 kez forma giydi.
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