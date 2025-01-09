Eren Elmalı'nın yeri yabancıyla doluyor!

Afrika sitesi africafootunited'ın haberine göre, şu an bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Trabzonspor ile görüşmelere başladı



NWAKAEME İLE BİRLİKTE OYNAMIŞTI



2022'de ise Al Nassr'a imza atan Konan, bir sezon Al Fayha'da Nwakaeme ile birlikte forma giydi.



2024 yazında döndüğü Al Nassr'dan eylülde ayrılan 1.76 boyundaki sol bek anlık olarak herhangi bir kulüpte forma giymiyor.



Fildişili oyuncu, milli takımda da 42 kez forma giydi.

Trabzonspor , Eren Elmalı'yı Galatasaray'a satmaya hazırlanırken, sol bek pozisyonu için arayışlara başladı.Bordo-mavili ekip, bu kapsamda Fildişili sol bek Ghislain Konan'ı transfer gündemine aldı.