Eren Elmalı: 'Farklı bir rolde oynadım'

Galatasaray'ın milli sol beki Eren Elmalı, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri ve 2 gol kaydettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Takımın galibiyetine vurgu yapan genç oyuncu, "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur." ifadelerini kullandı.



"FARKLI BİR ROLDE OYNADIM"

Maçta alışık olmadığı bir bölgede görev aldığını dile getiren Eren Elmalı,şeklinde konuştu.