24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Eren Elmalı: "Farklı bir rolde oynadım"

Galatasaray'da Eren Elmalı, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Galatasaray'ın milli sol beki Eren Elmalı, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri ve 2 gol kaydettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın galibiyetine vurgu yapan genç oyuncu, "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur." ifadelerini kullandı. 

"FARKLI BİR ROLDE OYNADIM"



Maçta alışık olmadığı bir bölgede görev aldığını dile getiren Eren Elmalı, "Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder." şeklinde konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
