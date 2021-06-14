Eren Aydın: 'İdolüm Falcao'

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Galatasaray'da genç futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.Sarı-kırmızılı futbolcular Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, Liv Hospital Vadistanbul'da çeşitli testlere tabi tutuldu.Futbolcular Berk Balaban, Emin Bayram ve Eren Aydın, sağlık kontrollerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Geçen sezon Ankaraspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kaleci Berk Balaban, yeni sezonun iyi geçmesini dileyerek, "Kendimizi geliştirerek en iyisini vermeye çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapıp, Galatasaray camiasına faydalı olmak istiyorum. Muslera, dünya yıldızı ve en iyilerinden biri. Hem antrenmanda hem saha dışında çok faydalı bir isim. Bana ağabeylik ve öğretmenlik yapıyor. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu benim için büyük bir şans." diye konuştu.Emin Bayram da geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Boluspor'da tecrübe kazandığını anlatarak, "Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, ağabeylerim Marcao, Donk ve Luyindama'dan bir şeyler kazanmaya çalışıyordum. Boluspor'da 10 maç oynadım. Benim için farklı tecrübe oldu. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nın çok büyük bir defans havuzu var. Ben de onların arasına kendimi yazdırmak istiyorum. Ozan, Merih, Çağlar ve Kaan ağabeyler benim için örnek. Ben de elimden geleni yapıp onların arasına katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Eren Aydın da yetiştiği Galatasaray Futbol Akademisini, A takımda iyi bir şekilde temsil etmek istediğini vurgulayarak, "Hocalarımızın verdiği eğitimleri, orada göstermeye çalışacağım. Ağabeylerimden çok şeyler öğrenmek istiyorum. Özellikle Falcao'dan. İdolüm olarak onu görüyorum. Hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.