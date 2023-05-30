Erden Timur: "Her şey güzel olsun"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, MKE Ankaragücü karşılaşması için, "İnşallah her şey güzel olsun" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'Her şey güzel olsun'
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30 Mayıs 2023 18:11
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi basın mensuplarına konuştu.

Timur, takımın Ankaragücü karşılaşması öncesi stadyuma gitmek için otelden ayrıldığı sırada sarı-kırmızılıları takip eden basın mensuplarının maçla ilgili sorusuna, "İnşallah her şey güzel olsun" cevabını verdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde 23. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

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