Erdal Batmaz: 'Ne maçı! Elinizi vicdanınıza koyun'

Türkiye'nin, deprem nedeniyle içinde bulunduğu "Olağanüstü Hal" ortamı, sporu, özellikle de futbolu içine aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, sadece bir haftalık bekleyişin ardından ligleri oynatacağını açıkladı. Ancak birçok soru işareti de bu açıklamalar ile birlikte akıllarda yer aldı.



Türk Futboluna hem yönetici hem de ekonomist olarak yön veren isimlerden, SPK eski üyesi, TFF eski Mali İşler Sorumlusu ve kulüplerin halka açılmasında aktif rol oynayan Erdal Batmaz, bugünkü ortamı değerlendirdi ve yapılması gerekenleri sıraladı.



TFF'nin bugünkü şartlarda liglerin oynanmasına karar vermesinin çok erken olduğuna vurgu yapan Batmaz, "Mayıs ayında yetişmemiz gereken bir organizasyon mu var da bu kadar çabuk oynatmak için çabalıyorlar? Bu bölgede 10 il çok etkilendi. Orada bulunan profesyonel futbolculara bir hafta sonra, 'çık oyna' denebilir mi? Bakanlık ve özellikle de federasyonların oyunculara psikolojik destek vermesi gereklidir. İş başında bulunanlar sporcuların sadece fiziki sağlığından sorumlu değildir. Spor kamuoyu elini vicdanına koyup şu soruyu sorsun; göçüklerde hala binlerce yakını, ailesi, ölüleri bulunan bu insanların spor yapmaya gücü ve psikolojileri var mı?" ifadelerini kullandı.



Ağır bir travma



Süper Lig'de bulunan ve bugün ağır bir travma ile karşı karşıya kalan Hatayspor ile Gaziantep'in dondurulması ve tüm haklarının gelecek sezona aktarılması gerektiğini ifade eden Erdal Batmaz, "İstiyorsa bu iki kulübe Adana Demirspor da dahil olabilir. Ya da diğer liglerdeki takımlar da buna dahildir. Bu kulüpler sadece bundan sonrası için değil, sezon başından bu yana alınan tüm sonuçların dikkate alınmaması gerekir. Çünkü bu oyuncular, artık düzgün kafa ile maçlara çıkamayacaktır" ifadelerini kullandı.



Devletin, Olağanüstü Hal kapsamında bulunan tüm spor tesislerin yapımını yüklenmesi gerektiğini de dile getiren Erdal Batmaz, şöyle devam etti: "Özellikle federasyon ve bakanlıklar, sporcu ve tesis ödemelerinde kulüplere yardımcı olmalıdır. Çünkü bugünkü olağanüstü şartlarda kulüplerin bir geliri bulunmayacaktır. Federasyon ve bakanlık bu konuda kulüplerin önünü açacak çalışmalar yapmalıdır."



Top Kulüpler Birliği'nde



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Süper ve Spor Toto Liglerinin yanı sıra 1.2 ve 3 ligleri 17-18-19 -20 Şubat'ta başlatma kararına tepkiler sürüyor.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinde büyük bir felaketin yaşandığına dikkat çeken kulüp yönetimleri, bakanlığın durdurma kararının doğru olduğunu savundu. Başkanların, bugünkü Kulüpler Birliği Toplantısı'nda konuyu masaya yatıracakları belirtildi. Toplantıda alınacak kararlardan sonra nihai bir karar ortaya konacak.





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