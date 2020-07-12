Erce Kardeşler: "Son düdüğe kadar devam edeceğiz"

Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler, şampiyonluk inancını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Erce Kardeşler: 'Son düdüğe kadar devam edeceğiz'
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12 Temmuz 2020 13:00
Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler şampiyonlukta önemli avantaj kaybettiklerini ancak pes etmediklerini söyledi.

25 yaşındaki eldiven "Çok önemli puanlar kaybettik. Ancak henüz oynanacak 3 maç ve kazanılacak 9 puan var. Her an her şey olabilir. Biz de şansımızı son düdüğe kadar taşımak istiyoruz. Çok emek verdik. Bunların sonucunu almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Erce Kardeşler, bu sezon Trabzonspor için 11 resmi maçta forma giydi. Ganç kaleci, bu maçlarda kalesinde 12 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapattı.



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