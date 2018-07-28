Enzo Roco film yıldızı gibi karşılandı

YENİ FORVET UMUT

EFSANELER BULUŞTU

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Beşiktaş'ın sürpriz bir hamleyle kadrosuna kattığı Enzo Roco'nun transferi, ülkesi Şili basınında büyük yankı buldu. 25 yaşındaki oyuncunun, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından gördüğü sevgi karşısında oldukça şaşıran gazeteler,yorumlarını yaptı.Meksika'nın Cruz Azul takımından gelen Roco'yu da öven Şili gazeteleri, bu transfere milli takımdan arkadaşı Medel'in de çok sevindiğini ve ikilinin Beşiktaş'a güç katacağını ifade ettiler. Bu arada taraftarlar da Enzo Roco'nun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutup oyuncuya büyük destek verdiler.Beşiktaş, Roco'nun ardından bonservisini Osmanlıspor'dan 250 bin Euro'ya aldığı Umut Nayır ile de anlaşıldığını açıkladı. 4 senelik imza atan 25 yaşındaki forvet yıllık 1 milyon 750 bin TL kazanacak.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü B36 Torshavn ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir de ilk idmanlarına çıktılar. Ekstra izin alan Pepe de ilk kez Cuma günü antrenmana katıldı. Pepe, Real Madrid'de bir dönem birlikte forma giydiği Guti'ye sarılırken ikili yıllar sonra siyah-beyazlı renkler altında hasret giderdi.