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Enzo Roco film yıldızı gibi karşılandı

Beşitkaş'ın yeni stoperi Enzo Roco'nun karşılanışı, ülkesi Şili'de büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sabah
Enzo Roco film yıldızı gibi karşılandı
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28 Temmuz 2018 10:40
Beşiktaş'ın sürpriz bir hamleyle kadrosuna kattığı Enzo Roco'nun transferi, ülkesi Şili basınında büyük yankı buldu. 25 yaşındaki oyuncunun, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından gördüğü sevgi karşısında oldukça şaşıran gazeteler, "Enzo Roco bir film yıldızı gibi karşılandı" yorumlarını yaptı.

Meksika'nın Cruz Azul takımından gelen Roco'yu da öven Şili gazeteleri, bu transfere milli takımdan arkadaşı Medel'in de çok sevindiğini ve ikilinin Beşiktaş'a güç katacağını ifade ettiler. Bu arada taraftarlar da Enzo Roco'nun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutup oyuncuya büyük destek verdiler.

YENİ FORVET UMUT
Beşiktaş, Roco'nun ardından bonservisini Osmanlıspor'dan 250 bin Euro'ya aldığı Umut Nayır ile de anlaşıldığını açıkladı. 4 senelik imza atan 25 yaşındaki forvet yıllık 1 milyon 750 bin TL kazanacak.

EFSANELER BULUŞTU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü B36 Torshavn ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir de ilk idmanlarına çıktılar. Ekstra izin alan Pepe de   ilk kez Cuma günü antrenmana katıldı. Pepe, Real Madrid'de bir dönem birlikte forma giydiği Guti'ye sarılırken ikili yıllar sonra siyah-beyazlı renkler altında hasret giderdi.



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