29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-074'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Enzo Maresca: "Mourinho'dan her şey bekleyebilirsiniz"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Eylül 2025 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maresca, "Stamford Bridge'de taraftar Mourinho'nun adını haykırıyor. Taraftarların sizin adınızı haykırması için ne yapmanız gerekiyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Muhtemelen kupalar kazanmaya devam etmek. Geçen sezon taraftarların, "Chelsea'mizi geri aldık." diye haykırdıklarını hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bunun olmasını istiyorum. Bunu haykırmaları beni mutlu eder çünkü bu, kulüp olarak önemli bir şey yaptığımız anlamına gelir." yanıtını verdi.

TAKTİK VE MOURINHO YANITI

İtalyan teknik adam, "Taktiksel olarak Benfica'dan ne bekliyorsunuz?" sorusunun ardından, "Benfica ve Jose Mourinho'dan her şeyi bekleyebilirsiniz. İki veya üç farklı sistem olabilir. Bir planımız var ancak Mourinho kariyeri boyunca farklı sistemlerde ne kadar iyi oynadığını gösterdi. Benfica'dan farklı şeyler bekliyoruz." diye konuştu.


Chelsea ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
