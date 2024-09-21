Enzo Maresca: 'Daha iyi olabiliriz'

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, West Ham United deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Maresca, "Sergilediğimiz oyun, aldığımız 3 puan ve gol yemediğimiz gerçeğini göz önüne aldığımızda iyi bir performanstı." ifadelerini kullandı.



Maresca ayrıca, "Bence doğru yoldayız ve bu uzun bnir yol. Şu anda iyi bir dönemdeyiz, her şey iyi görünüyor ama öyle değil. Daha iyi hücum edebiliriz, daha iyi savunma yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Chelsea, Enzo Maresca yönetiminde ligin ilk 5 haftasında 10 puan aldı.



