Enner Valencia, 3'te 3 yapmayı hedefliyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Konyaspor ağlarını sarsarak bu sezon 3. kez üst üste 3 maçta gol atmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, 3'te 3 yapmayı hedefliyor
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25 Şubat 2023 12:59
Dünya Kupası'nda harikalar yaratan, ardından da lige iyi dönüş yapan Enner Valencia Konyaspor karşısında da Fenerbahçe'nin en etkili silahı olacak.

Ekvadorlu golcü, son iki lig maçında toplam 5 kez ağları sarsarken bu sezon 3. kez üst üste 3 maçta gol bulmayı hedefliyor.

33 yaşındaki Enner Valencia, Fenerbahçe ile bu sezon çıktığı 18 lig maçında 20 gol 4 asist kaydetti.

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