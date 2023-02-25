Enner Valencia, 3'te 3 yapmayı hedefliyor

Dünya Kupası'nda harikalar yaratan, ardından da lige iyi dönüş yapan Enner Valencia Konyaspor karşısında da Fenerbahçe'nin en etkili silahı olacak.Ekvadorlu golcü, son iki lig maçında toplam 5 kez ağları sarsarken bu sezon 3. kez üst üste 3 maçta gol bulmayı hedefliyor.33 yaşındaki Enner Valencia, Fenerbahçe ile bu sezon çıktığı 18 lig maçında 20 gol 4 asist kaydetti.