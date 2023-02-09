Enkaz altındaki 5 kişilik aile 80 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazından aynı aileye mensup 5 kişi, depremden 80 saat sonra kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enkaz altındaki 5 kişilik aile 80 saat sonra kurtarıldı
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09 Şubat 2023 16:30
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Ahrazoğlu Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uyruklu anne Vefa Aburas'a ulaştı.

Ekipler, anne Aburas'ın ardından çocukları Zehra (12), Ahmet (9) ve Vasim'i (6), daha sonra eşi Hasan'ı enkazdan sağ çıkardı.

Sedyeye alınan aile bireyleri, alkışlarla ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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