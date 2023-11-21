Enis Bardhi attı! Lider İngiltere, kayıpla tamamlandı!

EURO2024 Elemeleri C Grubu son maçında İngiltere, Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

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Enis Bardhi attı! Lider İngiltere, kayıpla tamamlandı!
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21 Kasım 2023 00:45
Son güncelleme 21 Kasım 2023 00:47
EURO2024 Elemeleri C Grubu son maçında İngiltere, Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Tose Proeski Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Makedonya'nın golü 42. dakikada Enis Bardhi'den geldi. İngiltere Atanasov (k.k.) 59. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve müvadele bu skorla tamamlandı.

Trabzonsporlu Enis Bardhi maçta 90 dakika forma giydi. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Elif Elmas ve Alioski de maçta 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla İngiltere 20 puanla grubunu lider tamamladı. Daha önce Almanya bileti alamadığı kesinleşen Makedonya ise 8 puanda kaldı.

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