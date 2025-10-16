16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Engin Baltacı: "Yönetimle kavgaysa kavga!"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Engin Baltacı, açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Ekim 2025 10:41
Haber: Nefes Gazetesi
Engin Baltacı: 'Yönetimle kavgaysa kavga!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Divan Kurulu başkanlık seçiminde iddialı isimlerden biri eski ikinci başkanlardan Engin Baltacı.

Baltacı hedeflerini, vizyonunu NEFES aracılığıyla şöyle anlattı:

"Divan kurulu, bağımsız olmalı. Yönetim kurulu ile baba-evlat ilişkisi için olmalıyız. Kavgaysa kavga edeceğiz, çiçek verme ise vereceğiz ama önce bizi ikna etmeleri gerekiyor. Yönetsel kararların sorumluluğu yönetimindir. Fakat genel kurullarda bize sorulduğunda 'biz uyardık' diyebilmeliyiz. Gerektiğinde yalnızsınız diyeceğiz ama asla yalnız bırakmayacağız. Yönetimden rol çalmayacağız. Kimseden alkış istemeyeceğiz ama kimse de bize replik veremeyecek. Sayın Çebi döneminde biz yalnız bırakıldık. Aynısını başka yönetimler yaşamamalı."

"DİJİTAL ORTAMA KAVUŞTURACAĞIZ"

"Tüzüğümüz gereği yılda üç toplantı gösteriyor ama bu sayıyı artırabiliriz. Ayrıca Beşiktaş Divan Kurulu'nu dijital ortama kavuşturacağız. Kulübümüz kendi imkanlarıyla bunu yapabilir, olmuyorsa biz yapacağız. Burada görüşler paylaşılacak, cevabı iletilecek. Raporla yönetime sunulacak."

"SPOR KANUNUNU OKUSUNLAR"

"Beşiktaş'ta yeni bir kuşak geliyor. Bizim vizyonumuzla birleşen bir birliktelik olmalı. Üyelerimize, gençlerimize şunu tavsiye ediyorum; tüzüğümüzü iyi okusunlar, spor kanununu okusunlar. Aşırı borçlanma, eksi büyümenin önüne geçmek için hukuki yapıyı iyi bilmeliyiz."

"KULÜBE SORDUK"

"Beşiktaş ile ihtilaflı bir aday olmamalı. KMPG raporunda ismim yok. Muhasip asbaşkan olduğum 2010-12'den dolayı bakanlık bana sorumluluk atfedebilir mi diye araştırdık. Kulübe sorduk, 'yoktur' yazısını aldık. Aday olduk. Bu kadarını söyleyeyim..."

"BEŞİKTAŞ'TA İHTİLAF OLMAZ"

"Beşiktaş ile ihtilaflı bir aday olmamalı. KMPG raporunda ismim yok. Muhasip asbaşkan olduğum 2010-12'den dolayı bakanlık bana sorumluluk atfedebilir mi diye araştırdık. Kulübe sorduk, 'yoktur' yazısını aldık. Aday olduk. Bu kadarını söyleyeyim..."

ENGİN BALTACI'NIN LİSTESİ

Hasan Gocay
Itır Esen
B.Batur Gültekin
Mustafa Yılmaz
V.Tezcan Ozan
Ümit Yekcan
Tamer Pala
Derya Koca

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
