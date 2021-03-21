Enes Ünal, Getafe'yi mağlubiyetten kurtardı!

İspanya La Liga'da 28. hafta mücadelesinde Getafe, konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'nin golü Enes Ünal'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Enes Ünal, Getafe'yi mağlubiyetten kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 18:00
İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Getafe, Elche'yi konuk etti.

Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin golünü 20. dakikada Milla attı. Getafe'nin golünü ise 61. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

Getafe'de Angel, 84. dakikada penaltı kaçırdı ve öne geçme fırsatını geri tepti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 86. dakikada Poveda'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Elche ise 25 puanla 17. sırada yer buldu.

Getafe, gelecek hafta Osasuna deplasmanına konuk olacak. Elche ise Real Betis'i ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.