Sakat halde muaythaide Türkiye şampiyonu oldu, yeni hedefi dünyada zirve

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan Adanalı 16 yaşındaki Eda Erçin, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.



Eda Erçin, 2017'de hobi amaçlı muaythaiye başlamasının ardından 2 yıl önce tiroit kanserine yakalanan babasının sağlık harcamalarına destek olmak için bir yandan da tarlada çalıştı.



Tarlada çalıştığı sırada omzuna palet düşmesi sonucu sakatlanan Eda, antrenmanlara katılamadığı için spora bir süre ara vermek zorunda kaldı.



Antrenörünün ısrarı üzerine tekrardan antrenmanlara başlayan Eda, geçen ay sakatlığını tam atlatamamasına rağmen Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katıldı.



Eda, burada 42 kilo gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.



Antrenmanlarını sürdüren Eda Erçin, katılmaya hak kazandığı ağustos ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da birincilik hedefliyor.



- Eda Erçin: "Hiçbir zaman pes etmedim"



Genç sporcu Eda Erçin, muaythaiye arkadaşlarının gittiğini gördükten sonra kendisinin de bu spora heves ettiğini söyledi.



Ailesinin ve antrenörünün desteğini her zaman hissettiğini anlatan Erçin, "Bir sürü olay yaşadım. Hiçbir zaman pes etmedim. 'Bu sene başaracağım' dedim, başardım. 'Gerekirse (babama bakmak için) okulu bırakırım, bu alanımı bırakırım' dedim. Sağ olsun hocam hep arkamda durdu, 'bırakmayacaksın, ben sana yardım edeceğim' dedi. Onun sayesinde şampiyon oldum. Onlar beni bırakmadı ve çok şükür bu sene şampiyon oldum. Ailemi en azından bir nebze de olsa gururlandırdım." dedi.



Baba Sulhattin Erçin de hastalık sürecinde her zaman kızının desteğini gördüğünü anlatarak, "Baba ben çalışacağım, ben seni bırakmıyorum' dedi. Bu yüzden kıyamadım, 'sen antrenmanına devam et' dedim. Benim tek isteğim Eda'ya yardımcı olsunlar. Şampiyon olduğu için kızımla gurur duyuyorum. Kanatlarım olsaydı uçardım. Öyle ki sevinmek geldi içimden." ifadelerini kullandı.



- Antrenör: "Kendi küçük ama yüreği büyük"



Eda Erçin'in antrenörü Mehmet Yüksekyayla, yaklaşık 6 yıl önce genç sporcu ile tanıştığını, daha sonra kendi kulübünde antrenmanlara devam ettiklerini belirtti.



Çalışmalara hiçbir şekilde ara vermediklerini anlatan Yüksekyayla, "Çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ederken araya ramazan girdi. İftara yakın saatlerde kulüpte yine antrenmanımızı yaptık. İftarı kulüpte açtı. Ramazan olmasına rağmen hiçbir sporcunun kaldıramayacağı her gün çift antrenman programında bulunduk ve yaptı." diye konuştu.



Türkiye şampiyonasına 10 gün kala Eda'nın antrenmanlara gelmediğini ifade eden Yüksekyayla, şunları kaydetti:



"Eda'nın babası kanser tedavisi görüyor. Ailesini aradık konuştuk. Bu kadar yıl emek verdik, bu sonu getirmemiz gerekiyordu. Aile sağ olsun bir 10 gün kadar bize izin verdi. Eda tekrar antrenmana başladı. 10 gün sonra biz Türkiye şampiyonasına gittik. Antrenmana omzu sakat bir şekilde geldi. Türkiye şampiyonasına gittik ve her rakibini nakavt ederek geldi. Orada hakemin onun elini kaldırmasıyla, 'tamam işte biz artık Tayland'a adımızı yazdırdık' dedik. Eda ile gurur duyuyorum. Bölge şampiyonasında geçen sene kaybettiği sporcudan maçı kazandı ve biz inandık ki Türkiye şampiyonasında bu kez biz kazanacağız ve adımızı dünya şampiyonluğuna kazandıracağız. Tedavi masraflarını ailesi borç etti. Kendi küçük ama yüreği büyük."





