Metin Ülgen: "Şimdi Avrupa'da başarı istiyoruz"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Ülgen: 'Şimdi Avrupa'da başarı istiyoruz'
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05 Mayıs 2024 16:32
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 16:34
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalar yaptı.

Metin Ülgen yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Sezon başından beri çok inanmıştık. Çok disiplinli çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık ve şampiyon olduk." dedi.

Hedeflerinin Avrupa olduğunu söyleyen Ülgen, "Bundan daha mutlu bir an olmaz. Şimdi daha büyük görevler geliyor. O görevleri de en iyi şekilde yapıp Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN METİN ÜLGEN PAYLAŞIMI!

Galatasaray resmi sosyal medya hesabı da Ülgen için "Şampiyon hoca" yazılı bir görsel paylaştı. İşte o paylaşım:


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