24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
0-09'
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Endrick'in Real'den ayrılmak için şartı var

Real Madrid'den ocak ayında kiralık olarak ayrılmayı kabul eden Endrick, gitmek istediği takımları belirledi.

calendar 24 Ekim 2025 15:45
Fotoğraf: Imago
Endrick'in Real'den ayrılmak için şartı var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'de bu sezon bir dakika bile süre alamayan Brezilyalı genç golcü Endrick, kulüpten kiralık olarak ayrılmayı kabul etti.
 
El Chiringuito'nun haberine göre, kulüp yöneticileri ve oyuncuyla yapılan görüşmede Endrick'in kiralık olarak ayrılmasının en iyi seçenek olacağına karar verildi.
 
İspanyol devi, genç futbolcusunun LaLiga dışında bir takıma kiralanmasını istiyor.
 
Kiralık olarak ayrılmayı kabul eden Endrick'in ise bazı şartları var...
 
KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ
 
Brezilya ESPN'in haberine göre Endrick, kariyerine beş büyük ligden birinde ya da Portekiz'in üç büyük kulübünden (Benfica, Sporting, Porto) birinde devam etmek istiyor.
 
Sezonun kalan bölümünde avrupa kupalarında forma giymek isteyen Endrick, ilk tercihini ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım olarak belirledi.
 
Habere göre bu kriterleri karşılayan kulüplerden birisi Marsilya. Fransız ekibinin, Endrick hakkında bilgi toplamaya başladığı iddia edildi.

Öte yandan Endrick'in diğerleri kriterleri arasında hücum futbolu tarzına sahip bir takım olması ve lig şampiyonluğu hedeflemesi de yer aldı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.