En-Nesyri ligdeki 6. golünü attı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.
Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı.
Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.
Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı.
Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.