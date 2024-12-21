En-Nesyri ligdeki 6. golünü attı

Fenerbahçe'nin yıldız santforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri ligdeki 6. golünü attı
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21 Aralık 2024 02:05
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı.

Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.

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