Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



21 yaşındaki futbolcun, sağlık kontropllerinde geçip, resmi sözleşmenin altına imza attıktan sonra, Beşiktaş kafilesiyle birlikte İspanya kampına katılacak.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:



"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ANLAŞMA ŞARTLARI



Beşiktaş'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Emrecan ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah-beyazlılar, ayrıca Emrecan'ın sonraki satışında kardan yüzde 50 payı İstanbulspor'a verecek.



"YOLUN AÇIK OLSUN"



Öte yandan İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, Emrecan Uzunhan ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve, "Yolun açık olsun evlat…" ifadelerine yer verdi.





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