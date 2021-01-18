Emre Mor'a La Liga'dan talip çıktı

2017 yılında Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Emre Mor için yeni bir şans doğabilir.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak oynayan genç oyuncu, bu takımlarda da bekleneni veremedi.



EIBAR TALİP OLDU



La Ligi ekibi Eibar, ara transfer döneminde Emre Mor'u kadrosuna katarak ligde kalma mücadelesinde kadrosunu güçlendirmek istiyor.



Eibar teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, genç oyuncuyla birlikte hücum güçlerini artırmayı ve Emre Mor'un gelişimini sağlamayı planlıyor.



23 yaşındaki oyuncu disiplinsizlikleri nedeniyle Celta Vigo yönetiminin gözünden düştü. Kanat oyuncusu Emre Mor, bu sezon takımıyla çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



