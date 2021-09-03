Emre Kocadağ: "Başkan dediyse transfer bitmiştir"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Emre Kocadağ, Miralem Pjanic transferi sonrası açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ: 'Başkan dediyse transfer bitmiştir'
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03 Eylül 2021 01:25
Beşiktaş Basın Sözcüsü Emre Kocadağ, Miralem Pjanic transferinin tamamlandığı TFF Transfer Tescil binasının önünde açıklamalarda bulundu.

Kocadağ Başkan Çebi'nin dediği gibi transferi noktaladıklarını söylerken Pjanic'in transfer sürecini anlattı.

"TARAFTARIMIZ İÇİN"

"Gerçekten bir fırsat transferi oldu. Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. En iyiler Beşiktaş'a geldi. Taraftarımıza layık bir futbol izletiriz umarım."

"BAŞKAN DEDİYSE TRANSFER BİTMİŞTİR"

"Başkan transfer bitti dediyse bitmiştir"

"Pjanic'in morali çok iyi. Ortak dostlarımız var. İstanbul'u çok merak ediyor. Ghezzal da böyle bitmişti ve çok uğurlu gelmişti. İnşallah Pjanic de uğurlu gelir."


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